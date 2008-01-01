Интерактивные рабочие листы

Целью работы с листом является не запоминание или повторение конкретного учебного материала,
а овладение новым способом действия.
- Предназначены для самостоятельной работы учеников на уроке или дома.
- Желательно использование именно электронного варианта листа, хотя, при необходимости, его можно распечатать и на бумаге.
- Интерактивный лист, кроме рабочей части, всегда содержит название/подпись и короткую инструкцию для работы с ним.
- Конструкция листа рассчитана на преобразование исходного материала листа, активную работу ученика с ним.
- Работа с листами подразумевает свободное использование любых источников информации (как бумажных, так и Интернет-источников).
Результаты работы разных учеников с рабочими листами всегда различаются между собой,
вернее сказать, вероятность одинакового заполнения крайне мала,
поэтому эти результаты никогда не оцениваются с точки зрения "правильности".
Разумеется, материал/объекты для приведенных выше листов можно подобрать любые, все рабочие листы в этом смысле универсальны.
Заменить объекты на уже созданном листе можно в считанные секунды - вот и готов новый лист.
Таким образом можно создавать большое количество разных листов, хоть для каждого ученика персонально. Но это уже выбор учителя!
О веб-инструменте, с помощью которого подобные листы создаются.
- Это один из сервисов в Google docs.
- Конкретнее, создавать такие "интерактивные картинки" можно, используя средства рисования сервиса googledrawings.
- С помощью стандартной, хорошо знакомой многим, панели инструментов, выбирая на ней коллекции автофигур, линий, стрелочек,
- а также средства для их раскрашивания, можно создавать практически любые интерактивные листы. Были бы идеи!
Технология использования интерактивного рабочего листа очень проста:
Учитель создает и публикует интерактивный рабочий лист в среде электронного обучения (ссылкой или вставляя в страницу кодом).
Учитель также дополнительно создает копию этого листа для клонирования шаблона каждым учеником.
Для этого в настройках совместного доступа устанавливается возможность редактирования для "любого пользователя,
обладающего ссылкой".
Ученик переименовывает клонированный лист и может его видоизменять и редактировать его (выполнять задание).
После выполнения задания ученик публикует свой рабочий лист с помощью URL-адреса в среде электронного обучения (сайте/блоге),
предъявляя таким образом другим свою работу. Теперь листы, созданные разными учениками, можно обсуждать,
комментировать, оценивать... Получилась своеобразная "выставка"!
Карточки для самостоятельной работы учителя делают испокон веку.
Как бы мы ни старались, карточка всегда останется текстом с картинками.
Можно предложить провести линии к подходящим "корзинкам" или замкнутой линией сгруппировать верные
и неверные написания слов.
Карточку можно дать бумажную, а можно выложить на классном сайте или в блоге и предложить скачать для распечатки и дальнейшей самостоятельной работы.
А можно создать интерактивную карточку (рабочий лист) в Документах Google. Об этом - видео.
После одной-двух проб можно убедиться, что сделать такую подвижную картинку намного проще и быстрее,
чем то же самое в PowerPoint или Flash.
Когда можно использовать подобные листы?
- на уроке в компьютерном классе,
- в своем кабинете для фронтальной работы на уроке,
- в своем кабинете для самостоятельной работы одного ученика с последующей проверкой,
- в качестве альтернативного домашнего задания.
Уважаемые участники! У вас есть возможность протестировать рабочий лист.
Разумеется, защита карточки, которую мы предлагаем детям, должна быть организована таким образом,
чтобы никто из посторонних ссылки к редактированию не получил, в противном случае мы не можем предугадать,
что увидят дети, открыв рабочий лист.
Очевидно, что детям все-таки имеет смысл отправлять подобные задания почтой, если это домашнее задание.
В третьем-четвертом классе это уже вполне реально.
Примеры рабочих листов ниже.
Еще несколько идей от участников "Началки":
Автор листа: Правило Вера Ивановна.
Автор листа: Шейкина Светлана Анатольевна
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Посмотреть образцы рабочих листов можно здесь: