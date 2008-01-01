Интерактивные рабочие листы

Целью работы с листом является не запоминание или повторение конкретного учебного материала, а овладение новым способом действия.

Предназначены для самостоятельной работы учеников на уроке или дома.

Желательно использование именно электронного варианта листа, хотя, при необходимости, его можно распечатать и на бумаге.

Интерактивный лист, кроме рабочей части, всегда содержит название/подпись и короткую инструкцию для работы с ним.

Конструкция листа рассчитана на преобразование исходного материала листа, активную работу ученика с ним.

Работа с листами подразумевает свободное использование любых источников информации (как бумажных, так и Интернет-источников).

Результаты работы разных учеников с рабочими листами всегда различаются между собой, вернее сказать, вероятность одинакового заполнения крайне мала,

поэтому эти результаты никогда не оцениваются с точки зрения "правильности".

Разумеется, материал/объекты для приведенных выше листов можно подобрать любые, все рабочие листы в этом смысле универсальны. Заменить объекты на уже созданном листе можно в считанные секунды - вот и готов новый лист. Таким образом можно создавать большое количество разных листов, хоть для каждого ученика персонально. Но это уже выбор учителя!



О веб-инструменте, с помощью которого подобные листы создаются. Это один из сервисов в Google docs .

Конкретнее, создавать такие "интерактивные картинки" можно, используя средства рисования сервиса googledrawings .

С помощью стандартной, хорошо знакомой многим, панели инструментов, выбирая на ней коллекции автофигур, линий, стрелочек,

а также средства для их раскрашивания, можно создавать практически любые интерактивные листы. Были бы идеи!

Технология использования интерактивного рабочего листа очень проста:



Учитель создает и публикует интерактивный рабочий лист в среде электронного обучения (ссылкой или вставляя в страницу кодом).

Учитель также дополнительно создает копию этого листа для клонирования шаблона каждым учеником.

Для этого в настройках совместного доступа устанавливается возможность редактирования для "любого пользователя, обладающего ссылкой".

Ученик переименовывает клонированный лист и может его видоизменять и редактировать его (выполнять задание).

После выполнения задания ученик публикует свой рабочий лист с помощью URL-адреса в среде электронного обучения (сайте/блоге),

предъявляя таким образом другим свою работу. Теперь листы, созданные разными учениками, можно обсуждать, комментировать, оценивать... Получилась своеобразная "выставка" !

Карточки для самостоятельной работы учителя делают испокон веку. Как бы мы ни старались, карточка всегда останется текстом с картинками. Можно предложить провести линии к подходящим "корзинкам" или замкнутой линией сгруппировать верные и неверные написания слов. Карточку можно дать бумажную, а можно выложить на классном сайте или в блоге и предложить скачать для распечатки и дальнейшей самостоятельной работы. А можно создать интерактивную карточку (рабочий лист) в Документах Google. Об этом - видео. Видео YouTube

После одной-двух проб можно убедиться, что сделать такую подвижную картинку намного проще и быстрее, чем то же самое в PowerPoint или Flash. Когда можно использовать подобные листы? на уроке в компьютерном классе,

в своем кабинете для фронтальной работы на уроке,

в своем кабинете для самостоятельной работы одного ученика с последующей проверкой,

в качестве альтернативного домашнего задания. Уважаемые участники! У вас есть возможность протестировать рабочий лист. Разумеется, защита карточки, которую мы предлагаем детям, должна быть организована таким образом, чтобы никто из посторонних ссылки к редактированию не получил, в противном случае мы не можем предугадать, что увидят дети, открыв рабочий лист. Очевидно, что детям все-таки имеет смысл отправлять подобные задания почтой, если это домашнее задание. В третьем-четвертом классе это уже вполне реально. Примеры рабочих листов ниже.

Еще несколько идей от участников "Началки":





Автор листа: Шейкина Светлана Анатольевна



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Создай рабочий лист сам!

Посмотреть образцы рабочих листов можно здесь: http://www.worksheetlibrary.com/

http://www.teach-nology.com/worksheets/

http://www.worksheets4teachers.com/ Автор листа: Правило Вера Ивановна.