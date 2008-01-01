Одна из ключевых проблем на пути к вечной молодости, неувядающему здоровью и, возможно, бессмертию проблема гниения пищи в желудочно-кишечном тракте человека. Вся беда в том, что большую часть нашего раци- она составляет сегодня «умерщвленная» пища. Продукты гниения такой пищи, поступающей в наш организм,— это те яды, которые резко сокращают нашу жизнь и в итоге убивают нас изнутри. В этом смысле можно утверждать, что смерть придумана самим человеком.

И, представьте себе, тибетский кефирный (молочный) гриб — это и есть тот эликсир жизни, который способен помочь нам в решении данной проблемы (почти, потому что некоторые люди уже успели настолько засорить свой организм так, что в нем произошли необратимые изменения).

Кефир , полученный путем сквашивания обычного молока этим живым грибом, приводит в полный порядок микрофлору желудочно-кишечного тракта, устраняя по ходу дела массу других проблем нашего организма (см. От чего лечит). Более того, он нейтрализует и выводит из нашего организма те самые яды, которые образуются вследствие гниения пищи в кишечнике, и которые, всасываясь в кровь через кровеносные сосуды, отравляют все клетки в организме.

Тибетский кефирный (молочный) гриб легко выводит из организма человека и кучу другого хлама: остатки ан- тибиотиков, синтетических таблеток и прочих «подарков» фармацевтической индустрии; соединения тяжелых ме- таллов, которые попадают в наш организм вместе с городским воздухом, а иногда и с водой из городского водо- провода; радионуклиды; соли, отложившиеся в суставах; им же растворенные «камни» из почек и желчного пузы- ря; болезнетворные, патогенные микроорганизмы; другие опасные для нашего здоровья соединения.

Тибетский кефирный (молочный) гриб является на сегодня самым мощным и при этом единственным абсолют- но безвредным и абсолютно безопасным для человеческого организма природным антибиотиком. Это утверждают сами ученые-исследователи и врачи. Кроме того, гриб является на сегодня самым мощным природным средством против любой аллергии. Причем он ее полностью излечивает путем устранения самих причин данного заболева- ния.



